للاحتجاج على توقيفه عن العمل... مسؤول جزائري يتعرى في مكان عام ويثير الجدل!


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 08:49 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أقدم مسؤول محلي جزائري على خلع ملابسه والصعود إلى سطح مقر البلدية التي يعمل فيها، برفقة عدد من مساعديه للاحتجاج على توقيفه عن العمل.


وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس بلدية "مزاورو" الواقعة بجنوب ولاية "سيدي بلعباس" في الجزائر، وهو يتعرى.

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وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، تأتي الواقعة احتجاجا على قرار التوقيف الصادر بحق المسؤول، بسبب متابعته قضائيا، وسبق ذلك تعرض مدير التقنين والشؤون العامة لاعتداء خطير على يد عدد من المواطنين، الذين اقتحموا مقر البلدية، بعد أن تم إبلاغهم بأن الضحية هو ممثل لوالي الولاية.

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وكادت الأمور أن تعرف انزلاقات خطيرة، لولا تدخل قوات الدرك الوطني التي عملت على احتواء الوضع، الذي أجبر العمال على إخلاء مقر البلدية خوفا من تعرضهم للأذى.


وكشف رئيس البلدية أنه قدم استقالته بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، بداعي عدم حصوله على الكثير من الملفات الخاصة بإبرام الصفقات وتسيير شؤون البلدية حسب تصريحه، ليتم بعدها اتخاذ قرار توقيفه من مهامه، ما يجرده من صفة العضوية.

وأثارت الحادثة غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر بعض الجزائريين أن قرار التوقيف في محله خاصة بعدما أقدم عليه رئيس البلدية.


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