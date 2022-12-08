بعد هزيمة المغرب.. إنريكي يعلن استقالته من تدريب إسبانيا


Publié le Jeudi 08 Decembre 2022 - 12:52 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل لويس إنريكي مدرب المنتخب الوطني، بعد الخروج من كأس العالم 2022.


ووفقا لمصادر إسبانيا، فإن إنريكي أعلن استقالته من منصبه بعد الخروج المفاجئ على يد المغرب، في دور الـ16 من المونديال.

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وكان المدرب الإسباني قد بدأ البطولة بشكل قوي، وهزم كوستاريكا 6-0، قبل أن يتعادل مع ألمانيا ويخسر من اليابان، ويتأهل بصعوبة لدور الـ16.

وفي دور الـ16، لم يستطع إنريكي من "فك" شيفرة المنتخب المغربي، الذي لعب بقوة وتأهل بركلات الترجيح.

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