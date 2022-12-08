بعد هزيمة المغرب.. إنريكي يعلن استقالته من تدريب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل لويس إنريكي مدرب المنتخب الوطني، بعد الخروج من كأس العالم 2022.





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ووفقا لمصادر إسبانيا، فإن إنريكي أعلن استقالته من منصبه بعد الخروج المفاجئ على يد المغرب، في دور الـ16 من المونديال.وكان المدرب الإسباني قد بدأ البطولة بشكل قوي، وهزم كوستاريكا 6-0، قبل أن يتعادل مع ألمانيا ويخسر من اليابان، ويتأهل بصعوبة لدور الـ16.وفي دور الـ16، لم يستطع إنريكي من "فك" شيفرة المنتخب المغربي، الذي لعب بقوة وتأهل بركلات الترجيح.