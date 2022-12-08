ملكة الجمال الكرواتية إيفانا نول: فوجئت بالمشجعين العرب يلتقطون الصور معي بملابسي الجريئة

كشفت المشجعة الكرواتية وملكة الجمال إيفانا نول Ivana knol كواليس ظهورها بملابس جريئة خلال مباريات منتخب بلادها في كأس العالم المقام حاليا في قطر.





..



.

..

وخلال لقائها في برنامج Piers Morgan Tonight، قالت نول "أنا احترم ثقافة المكان الذي اذهب اليه وسألت عن القواعد هنا واخبروني ان ارتدي ما شئت فهنا في كأس العالم يوجد استثناء سيسمحون لنا ارتداء ما نرتديه عادة".أما عن ردود الأفعال حول ظهورها بهذا الشكل قالت نول " لم أواجه اي رد فعل مسيء ولكنني فوجئت بالجمهور القطري والعربي يأتي إلى ليلتقط الصور حتى النساء القطريات بالحجاب كانوا يأتون إلي وأنا مرتدية هذا الزي".وخطفت المشجعة الكرواتية وملكة الجمال إيفانا نول Ivana knol الأنظار عند حضورها مباراة منتخب بلادها مع منتخبي المغرب وكندا مرتدية ملابس جريئة عبارة عن فستان طويل مع غطاء للرأس وآخر قصير باللونين الأحمر والأبيض.المشجعة هي إيفانا نول وهي عارضة أزياء وملكة جمال سابقة... الجدير بالذكر أن عدد متابعي نول زاد بعد زيارتها لقطر بنسبة تساوي عدد متابعيها في 3 سنوات.