رقصة حكيمي... رسالة "مشفرة" لراموس وإنريكي

بركلة جزاء "ذكية"، أقصى المدافع المغربي أشرف حكيمي منتخب إسبانيا، ولكنه قد يكون أرسل رسالة "قاسية" إلى مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي وداعمة لصديقه المدافع سيرجيو راموس.





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وبعد تسجيله ركلة أجزاء الحاسمة، وإقصائه منتخب إسبانيا رسميا، قام حكيمي بأداء رقصة مميزة في الاحتفال، تشبه حركة حيوان البطريق.هذه الرقصة اعتاد حكيمي على القيام بها خلال احتفاله بالأهداف، مع زميله في باريس سان جرمان، سيرجيو راموس.وكان راموس قد تم استبعاده من تشكيلة منتخب إسبانيا في المونديال، من قبل المدرب لويس إنريكي، ولم تكشف الأسباب لاستبعاد المدافع المخضرم.لذا اعتبر الخبراء أن حكيمي كان يرسل برسالة تضامن مع صديقه راموس، بهذه الرقصة، وكذلك رسالة "رد" على إنريكي بسبب استبعاده راموس.وكان حكيمي قد أشار في وقت سابق إلى أن راموس هو المدافع الأفضل في العالم، وذلك فور إعلان خبر استبعاده عن المونديال.راموس من جهته لم يعلق على اللقطة، وأكد أنه حزين لخروج منتخب بلاده من مونديال 2022.