ثقوب في جوارب لاعبي كرة القدم.. تعرف على السر

أصبحت الثقوب في الجوارب مشهدا معتادا خلال كأس العالم 2022، والسبب في ذلك ليس الموضة وليس قلة الإمكانيات المادية، إنما المساعدة في منع تقلصات العضلات، والتي تنتج عن نقص الدورة الدموية في أرجل اللاعبين.





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ويتلقى لاعبو كرة القدم زوجا جديدا من الجوارب مباشرة قبل بدء كل مباراة، ونظرا لكونه جديدا، فإن القماش الصناعي ليس مرنا بدرجة كافية، خاصة بالنسبة لمن لديهم أرجل كبيرة.يمكن أن تكون الجوارب الضيقة غير مريحة، وقد تقطع الدورة الدموية في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى تقلصات.ولتخفيف الضغط، يقوم بعض اللاعبين ببساطة بفتح ثقوب في الجزء الخلفي من الجوارب، حيث تكون عضلة الساق هي الأكبر.ولا تحدث التشنجات بسبب المجهود البدني فحسب، بل يمكن أن تحدث أيضا بسبب نقص الماء.هذا لأن أجسامنا تتكون أساسا من الماء (في المتوسط حوالي 60 بالمئة) ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مستوى الأملاح في خلايا الجسم ، بما في ذلك خلايا العضلات، عند المستوى الصحيح.بالإضافة إلى ذلك، فإن الماء مهم للحفاظ على المستويات الصحيحة من المغنيسيوم والبوتاسيوم في الجسم، حيث تساعد هذه المعادن في التحكم في آلية الشفاء بخلايا العضلات والحفاظ عليها، وبالتالي تمنع الانكماش المفرط للخلايا والتشنجات.