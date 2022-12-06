حضر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق وعقيلته الشيخة موزا، لمؤازرة منتخب المغرب أمام إسبانيا اليوم الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
قطر- الأمير "الوالد" والشيخة موزا يشجعان المغرب في مونديال قطر
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