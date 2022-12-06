قطر- الأمير "الوالد" والشيخة موزا يشجعان المغرب في مونديال قطر

حضر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق وعقيلته الشيخة موزا، لمؤازرة منتخب المغرب أمام إسبانيا اليوم الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".







وانتشر مقطع للفيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخة موزا وهما في مدرجات استاد المدينة التعليمية بالريان، وهما يشجعان منتخب المغرب.





وانتشر مقطع للفيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخة موزا وهما في مدرجات استاد المدينة التعليمية بالريان، وهما يشجعان منتخب المغرب.