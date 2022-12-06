الجزائر.. 14 مصابا بانفجار في مصنع للأسمنت


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 16:57 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أدى انفجار في مصنع للأسمنت بولاية سكيكدة الجزائرية إلى إصابة 14 عاملا حتى الآن، إصاباتهم متفاوتة الخطورة.


وذكر موقع "النهار" أن 14 عاملا مصابا نقلوا إلى المستشفى، وأن عمليات الإجلاء ما زالت متواصلة، وذلك بعد انفجار في فرن بمصنع حجار السود للأسمنت في الولاية.

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وأشارت "النهار" إلى أن مصالح الحماية المدنية موجودة في المكان، وأنها ما زالت تنقل المصابين نحو المستشفى، كما تم ونظرا لخطورة الإصابة تحويل مصابين نحو ولاية عنابة. وتحويل مصابين آخرين إلى ولاية قسنطينة.

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