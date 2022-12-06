فيفا يصدر قراره النهائي بشأن نتيجة مباراة فرنسا وتونس

ردت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم على الشكوى التي قدمها منتخب فرنسا، ضد إلغاء هدفه المُسجل في شباك منتخب تونس، في مباراتهما ببطولة كأس العالم قطر 2022.





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وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات البطولة، يوم الأربعاء الماضي.وفازت تونس بهدف دون رد، وسجل أنطوان جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 98، ولكن تم إلغائه بفضل تقنية الفيديو.وقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم شكوى إلى فيفا لإعادة النظر في الهدف الملغي، ولكن لجنة الانضباط رفضتها.وقال فيفا في بيان رسمي: "رفضت لجنة الانضباط بفيفا الشكوى المقدمة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن مباراة مونديال تونس وفرنسا التي أقيمت يوم 30 نوفمبر"، دون الكشف عن أي تفاصيل حول أسباب هذا الرفض.وأشارت فرنسا في شكواها إلى فيفا إلى أنه تم استخدام تقنية الفيديو "بعد استئناف اللعب وبعد انتهاء المباراة"، وهو ما يُخالف بروتوكول استخدام هذه التكنولوجيا.