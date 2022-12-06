المغرب يخوض مباراة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 07:02 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تختتم منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء، بمباراتين، من العيار الثقيل.


وستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب وإسبانيا، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت تونس، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ويديرها حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فرناندو راباليني.

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ويأمل منتخب المغرب كتابة التاريخ، حيث سيدخل مباراة إسبانيا وعينه على تحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسبق لمنتخب "لأسود الأطلس" أن لعب في الدور ثمن النهائي لكاس العالم، وكان ذلك في مونديال المكسيك 1986، عندما واجه ألمانيا وخسر بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
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أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي البرتغال وسويسرا، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت تونس، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، ويديرها حكم الساحة الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس.

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