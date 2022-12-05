استعرضت البرازيل واكتسحت كوريا الجنوبية 4-1 مساء اليوم الاثنين على استاد 974 لتضرب موعداً مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 .
البرازيل تستعرض بفوز مبهر على كوريا الجنوبية وتبلغ ربع النهائي
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الاثنين 05 ديسمبر 2022 | 11 جمادي الأول 1444
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