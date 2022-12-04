كأس العالم قطر 2022 ... جدول مباريات اليوم الأحد


Publié le Dimanche 04 Decembre 2022 - 07:21 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تتواصل مباريات كأس العالم لكرة القدم في يومها الثاني من دور ثمن النهائي حيث بدأت أمس أولى مواجهات دور الـ 16 بمباراة منتخب الأرجنتين وأستراليا والتي انتهت بتغلب راقصي التانغو على نظيره الأسترالي بهدف ليونيل ميسي، وشهدت أيضا ليلة الأمس مواجهة قوية بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وانتهت بفوز الطاحونة الهولندية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.


برنامج اليوم الأحد 4 ديسمبر:
فرنسا - بولندا : الساعة 16:00
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إنجلترا - السنغال : الساعة 20:00

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World cup
  16:00 France - Pologne
  20:00 Angleterre - Senegal

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