العاهل الأردني يصل الجزائر عقب زيارة مقتضبة للقاهرة


Publié le Samedi 03 Decembre 2022 - 22:06 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ختام مباحثاتهما في القاهرة على أهمية تكثيف جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.


وكان الملك الأردني وصل إلى القاهرة ضمن جولة تشمل الجزائر وإيطاليا وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

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ووفق وكالة الأنباء الردنية بترا , أقام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الشعب، اليوم السبت، مأدبة عشاء رسمية تكريما للملك عبدالله الثاني، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ومنح الملك عبدالله الثاني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسام النهضة المرصع، تقديرا للرئيس تبون وتجسيدا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ويمنح وسام النهضة المرصع للملوك ورؤساء الدول والأمراء.
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ومنح الرئيس الجزائري الملك عبدالله الثاني وسام الأثير من مصف الاستحقاق الوطني، أحد أرفع الأوسمة الجزائرية، تقديرا للملك عبدالله الثاني واعتزازا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وجرت مراسم تبادل الوسامين في قصر الشعب.

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