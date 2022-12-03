علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خروج منتخب بلاده من دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم 2022، إثر هزيمته أمام نظيره الهولندي (1-3) مساء اليوم السبت على استاد خليفة الدولي بالدوحة.
بايدن يعلق على هزيمة منتخب بلاده أمام هولندا في مونديال قطر
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