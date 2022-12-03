قطر 2022: 2.45 مليون مشجّع في مباريات الدور الأول من المونديال‎‎

بعد 13 يوماً و48 مباراة، حققت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم التي تقام في الشرق الأوسط أرقاماً ووقائع بارزة، بدءاً بعدد الحضور الذي وصل إلى 2.45 مليون مشجع، أي ما يصل إلى 96% من سعة الملاعب، والذي تخطى أرقام النسخة الماضية من البطولة التي وصلت 2.17 مليون. واستضاف استاد لوسيل العدد الأكبر من الجماهير في تاريخ البطولة منذ نسخة 1994، وقد وصل هذا العدد إلى 88،966 مشجعاً في مباراة الأرجنتين والمكسيك.





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العالم يجتمع في الدوحة!



وعلى أرض الملعب أيضاً، عكست بطولة كأس العالم FIFA الصورة الجميلة للتنافسية في كرة القدم، فللمرة الأولى، تتأهل منتخبات من جميع القارات إلى دور ثمن النهائي، ثلاثة منها تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (أستراليا، اليابان وكوريا الشمالية)، وهو رقم قياسي للاتحاد بعدما وصل منتخبان فقط في نسخة 2002 و2010. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ هذه المرة الثانية التي يتأهل بها منتخبان أفريقيان (السنغال والمغرب) إلى دور الـ 16، بعد المرة الأولى في نسخة 2014.ونستكمل كتابة التاريخ مع الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، التي لم تكن المرأة الأولى التي تتولى التحكيم في بطولة كأس العالم FIFA فحسب، بل شكّلت إلى جانب نوزا باك وكارن دياز، الثلاثي النسائي الأول الذي يتولى إدارة المباراة. كذلك سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً جديداً في مباراته ضدّ غانا، وأصبح اللاعب الأول الذي يسجّل في خمس نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم. وأيضاً سجّلت الكثير من المباريات أرقاماً قياسية من حيث عدد المشاهدات في بلادها، وأصبحت المواجهة بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية مباراة كرة القدم للرجال الأكثر مشاهدة على الشاشات الأمريكية.“وقال رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية أرسين فينغر في FIFA: "تظهر نتيجة دور المجموعات المدى الذي وصلت إليه الدول للحصول على ما يلزم لتصبح قادرة على التنافس بأعلى المستويات. وهذا يعود إلى التحضير بشكل أفضل وتحليل المنافسين، ما يعكس القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بصورة متساوية، وهو ما يتماشى مع جهود FIFA لتحسين التنافسية في كرة القدم على الصعيد العالمي."رحّب مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival الليلة الماضية بالزائر رقم مليون، وتزامن هذا الإنجاز مع اختتام دور المجموعات، وإضافة إلى باقي الأماكن الرسمية للبطولة، استطاع كورنيش الدوحة أن يستقطب لوحده أكثر من مليوني زائر منذ انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، وأصبح سوق واقف التقليدي وجهة لا تفوِّتها الجماهير الحاضرة من جميع أنحاء العالم.ومن الأرقام المسجلة شدة صوت مشجعي أوروغواي وجمهورية كوريا، إذ بلغت هتافاتهم 131 ديسيبل في مباراتهم على استاد المدينة التعليمية، وهو صوت يضاهي ضجيج حفلة حية لموسيقى الروك.وأثبتت كأس العالم الأكثر تقاربا بين استاداتها منذ النسخة الافتتاحية سنة 1930 نجاعتها في خدمة المشجعين والمنتخبات وممثلي وسائل الإعلام، إذ يمكن لكل الحاضرين الجمع بين التمتع بالمباريات والعديد من النشاطات الترفيهية يوميا، بينما جرت باقي العمليات بسلاسة كبيرة خلال دور المجموعات، واستطاع مترو الدوحة وشبكة ترام الوسيل أن يقدِّما خلال الـ 12 يوما الأولى 8.38 مليون رحلة، واستقبلا خلالها حوالي 707.32 راكبا يوميا.ولغاية الآن، صادق المطاران الدوليان اللذان استوعبا تدفق المشجعين بكل يسر وسلاسة على ما يقارب مليوني بطاقة هيّا، واحتل الوافدون من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمكسيك المراتب الأولى في عدد الزائرين على الترتيب، ورغم هذا التقارب غير المسبوق بين استادات البطولة وبقاء 24 منتخباً في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، استطاع اللاعبون والحكام والمسؤولون التنقل 3321 مرة في الدوحة وما حولها بكل سهولة.