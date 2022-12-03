نقل الأسطورة بيليه إلى "العناية المخففة"


Publié le Samedi 03 Decembre 2022 - 16:56 قراءة: 0 د, 50 ث
      
كشفت صحيفة Folha البرازيلية، أن أسطورة كرة القدم بيليه أدخل "العناية المخففة"، وأن جسمه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.


وبحسب الصحيفة، فإن الأسطورة لم يعد يستجيب للعلاج الكيمياوي من سرطان القولون الذي يعاني منه، وتم إدخاله إلى غرفة العناية التلطيفية.

..

.

وكانت شبكة "ESPN Brasil"، أعلنت في وقت سابق، أنه تم نقل بيليه إلى المستشفى، بسبب تورم ومشاكل في القلب.

وأردفت الشبكة، أن بيليه تم نقله إلى المستشفى أيضا، بعد وجود تشوش ذهني، مشيرة إلى أن علاجه بالكيماوي من مرض السرطان لم ينجح، كما أصيب أيضا بتورم في جميع أنحاء جسده، وأكد الأطباء وجود مشاكل في القلب.
..
...


يذكر أن بيليه بدأ مسيرته الكروية مبكرا مع نادي سانتوس، وهو يبلغ 15 عاما، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشر، وفاز بـ3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

وقاد بيليه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963، وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257827



World cup
  16:00 Pays-Bas - Etats-Unis
  20:00 Argentine - Australie

En continu...

Toutes les news...
السبت 03 ديسمبر 2022 | 9 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:15 05:43
Babnet
17°
 Babnet20° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1421°-1222°-1423°-1521°-15
  • Avoirs en devises
    21646,0

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35717 DT        1$ =3,19563 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   986,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   