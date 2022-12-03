نقل الأسطورة بيليه إلى "العناية المخففة"

كشفت صحيفة Folha البرازيلية، أن أسطورة كرة القدم بيليه أدخل "العناية المخففة"، وأن جسمه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي.





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وبحسب الصحيفة، فإن الأسطورة لم يعد يستجيب للعلاج الكيمياوي من سرطان القولون الذي يعاني منه، وتم إدخاله إلى غرفة العناية التلطيفية.وكانت شبكة "ESPN Brasil"، أعلنت في وقت سابق، أنه تم نقل بيليه إلى المستشفى، بسبب تورم ومشاكل في القلب.وأردفت الشبكة، أن بيليه تم نقله إلى المستشفى أيضا، بعد وجود تشوش ذهني، مشيرة إلى أن علاجه بالكيماوي من مرض السرطان لم ينجح، كما أصيب أيضا بتورم في جميع أنحاء جسده، وأكد الأطباء وجود مشاكل في القلب.يذكر أن بيليه بدأ مسيرته الكروية مبكرا مع نادي سانتوس، وهو يبلغ 15 عاما، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشر، وفاز بـ3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.وقاد بيليه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963، وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.