منتخب البرازيل يعلن نهاية مشوار نجميه في مونديال قطر


Publié le Samedi 03 Decembre 2022 - 15:24 قراءة: 0 د, 46 ث
      
لن يتمكن غابريال جيزوس وأليكس تيليس من مواصلة مشوارهما مع البرازيل في مونديال قطر، وذلك بسبب إصابة تعرضا لها في الخسارة أمام الكاميرون (0-1) وفق ما أعلن منتخب بلادهما اليوم السبت.


وقال المنتخب البرازيلي في بيان قبل يومين من مواجهة كوريا الجنوبية في ثمن نهائي المونديال القطري "خضع أليكس تيليس وغابريال جيزوس لفحوص صباح السبت".

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وتابع "خضع كل منهما لفحص بالرنين المغناطيسي على ركبته اليمنى مما أكد إصابتهما واستحالة تعافيهما للمشاركة في مونديال قطر".

واستبدل اللاعبان خلال مباراة أمس الجمعة الهامشية التي خسرها البرازيليون 0-1 أمام الكاميرون على ملعب لوسيل، في الدقيقتين 54 و64 بسبب الإصابة.
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وبدا تأثر تيليس كبيرا إذ انهار بكاء إدراكا منه على الأرجح أن مشواره في هذا المونديال قد انتهى.

وتشكل إصابة تيليس، ظهير إشبيلية الإسباني، بشكل خاص ضربة قاسية لفريق المدرب تيتي الذي يعاني أصلا دفاعيا في ظل إصابة لاعبي يوفنتوس الإيطالي دانيلو (في الكاحل) وأليكس ساندرو (في الفخذ)، فيما يملك الكثير من الخيارات الهجومية لتعويض جيزوس نجم أرسنال الإنجليزي.

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