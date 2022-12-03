قطر تسمح للجماهير بدخول البلاد ... دون اشتراط الحصول على تذاكر كأس العالم..


Publié le Samedi 03 Decembre 2022 - 09:16 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت دولة قطر السماح بدخول الجماهير من غير حاملي التذاكر إلى البلاد بعد انتهاء دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 وذلك للاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين الموجودين في الدولة.


جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم الخميس اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المنظمة للبطولة، وذلك لعرض مستجدات الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم، حيث كشفت اللجنة أيضا عن المركز الإعلامي للدولة المستضيفة في منطقة مشيرب الذي يعد أهم المراكز الإعلامية في البطولة.

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وقالت اللجنة في المؤتمر الصحفي إن على المشجعين الراغبين في السفر إلى دولة قطر الحصول على بطاقة هيا للدخول إلى البلاد، ويمكنهم تقديم الطلبات عبر منصة هيا عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق وفق المتطلبات المدرجة على الموقع.

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