البرازيل تتأهل متصدرة رغم الخسارة أمام الكاميرون

قتنص المنتخب الكاميروني انتصاراً تاريخياً على البرازيل بهدف دون رد في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة ضمن نهائيات كأس العالم.





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وسجل فينسيت أبو بكر هدف الكاميرون التاريخي في الدقيقة 90+3.ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 4 نقاط إلا أنه ودع البطولة على الرغم من ذلك بعد فوز سويسرا على صربيا (3-2) ليصعد المنتخب السويسري إلى ثمن نهائي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف البرازيل.والخسارة هي الأولى للبرازيل في دور المجموعات في كأس العالم منذ مونديال عام 1998 في فرنسا فيما حققت منتخبات إفريقيا الفوز السابع في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.