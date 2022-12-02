مونديال 2022.. سويسرا تهزم صربيا وتبلغ ثمن النهائي


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 22:08 قراءة: 0 د, 23 ث
      
بلغ منتخب سويسرا ثمن نهائي مونديال قطر، بفوزه على نظيره الصربي 3-2، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.
وسجل شيردان شاكيري هدف تقدم سويسرا في الدقيقة 20.

وتمكنت صربيا من تعديل النتيجة بعد خمس دقائق عن طريق المهاجم ألكسندر ميتروفيتش.
وأضاف دوشان فلاهوفيتش، الهدف الثاني لصربيا في الدقيقة 35.
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وأدرك بريل إيمبولو هدف التعادل لسويسرا (2-2) قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48، سجل ريمو فريلير هدف الفوز لسويسرا.

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