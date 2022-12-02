الشيخة القطرية مريم آل ثاني تعلق على خروج ألمانيا من مونديال قطر بكلمة واحدة!

علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم فوزه على كوستاريكا (4-2) مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
وجاء تعليق الشيخة على خروج "المانشافت" الألماني بكلمة واحدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "برا"، مع رمز النصر والسخرية.
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وكان منتخب ألمانيا اكتفى بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليودع مونديال قطر 2022، من الباب الخلفي من دور المجموعات، على غرار مونديال روسيا 2018 أيضا.
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