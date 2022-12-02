الشيخة القطرية مريم آل ثاني تعلق على خروج ألمانيا من مونديال قطر بكلمة واحدة!


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 20:09 قراءة: 0 د, 29 ث
      
علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم فوزه على كوستاريكا (4-2) مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.


وجاء تعليق الشيخة على خروج "المانشافت" الألماني بكلمة واحدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "برا"، مع رمز النصر والسخرية.

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وكان منتخب ألمانيا اكتفى بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليودع مونديال قطر 2022، من الباب الخلفي من دور المجموعات، على غرار مونديال روسيا 2018 أيضا.
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