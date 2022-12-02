كأس العالم قطر 2022 .. مدرب منتخب اسبانيا : لست سعيدا على الإطلاق بهذا التأهل ؟


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 11:21 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعرب لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا عن عدم رضاه بالتأهل لدور الـ16 بعد خسارة أمام نظيره الياباني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب خليفة الدولي ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للمونديال
وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"كنا نستحق الفوز وانا لست سعيدا على الاطلاق نعم تأهلنا .. كنت افضل أن نتصدر المجموعة بدأنا المباراة بطريقة جيدة وسجلنا هدفا ولم نواجه خطورة في الشوط الاول لكن الامور اختلفت في الشوط الثاني وقبلنا هدفين وكان بإمكانهم ان يسجلوا اكثر.. نحن تأهلنا ولا املك اي شيء احتفل به".

وأضاف: "كان لدينا مهاجمون يلعبون ويحاولون تسجيل الاهداف وخلق الفرص لكنهم "اليابانيون " كانوا يدافعون بطريقة جيدة واغلقوا امامنا المنافذ وسنحاول ان نغير الامور في المباريات القادمة بعد ان هزمنا بهدفين لهدف".
وتابع:"لم انتبه لنتيجة المباراة الاخرى بين المانيا وكوستاريكا ولم اعرف نتيجة المباراة الثانية ".
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وقال مدرب اسبانيا " سنواجه خصما قويا للغاية في المباراة المقبلة وهو منتخب المغرب الذي تصدر مجموعته وسيتواجد 16 منتخبا في هذا الدور وعلينا ان نطور اداءنا".

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