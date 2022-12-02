كأس العالم قطر 2022.. مدرب منتخب المانيا هانزي فليك: نشعر بخيبة الأمل

عبّر هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا عن خيبة أمله بعد الخروج من نهائيات كأس العالم قطر 2022 رغم فوزه (4 / 2 ) على منتخب كوستاريكا اليوم في ختام مباريات دور المجموعات.





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وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نشعر بخيبة الأمل للخروج من دور المجموعات رغم تحقيق الفوز. لم نتمكن من استغلال الفرص في المباراة لتسجيل مزيد الأهداف، لقد صنعنا 16 فرصة لإحراز الأهداف لكن لم ننجح خاصة في الشوط الأول".وأكد أنه لم يعتمد على مباراة إسبانيا، وأضاف: "نحن نتحمّل المسؤولية في الخروج، لقد كانت لدينا الفرص الكافية للتأهل في مباراة اليابان لكن لم نستغلها، كان علينا أن نغيّر النتيجة لصالحنا بسرعة في مباراة اليابان، لكن لم ننجح بسبب التهاون والأخطاء وهذا ما أغضبني في المباراة ".وتابع مدرب ألمانيا: "رغم الخروج من المونديال لكن أيضاً خرجنا بنقطة إيجابية في المباراة فهناك عدد من لاعبي المنتخب أظهروا مستويات جيدة في البطولة مثل كاي هافرتز وجمال موسيالا".وقال إنه سيقوم بالتحليل السريع لما حدث في البطولة ، وأضاف "علينا معالجة ما حدث في كأس العالم لنعود إلى المسار الصحيح".