كأس العالم- قطر 2022 ...مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات.. المواعيد والقنوات الناقلة


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 06:48 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بأربع مباريات مثيرة.


وستقام مباريات المجموعتين السابعة والثامنة، لتحديد هوية المتأهل الثاني من كل مجموعة، بعد أن ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة والثامنة على الترتيب.

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وفي ما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، لمونديال قطر:

كوريا الجنوبية - البرتغال – الساعة (16:00)
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غانا - الأوروغواي – الساعة (16:00) .

الكاميرون - البرازيل – الساعة (20:00)

صربيا - سويسرا – الساعة (20:00)

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World cup
  16:00 Corée du Sud - Portugal
  16:00 Ghana - Uruguay
  20:00 Serbie - Suisse
  20:00 Cameroun - Bresil

En continu...

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