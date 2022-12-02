كأس العالم- قطر 2022 ...مباريات اليوم الأخير لدور المجموعات.. المواعيد والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بأربع مباريات مثيرة.





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وستقام مباريات المجموعتين السابعة والثامنة، لتحديد هوية المتأهل الثاني من كل مجموعة، بعد أن ضمن منتخبا البرازيل والبرتغال صعودهما إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية للمجموعتين السابعة والثامنة على الترتيب.كوريا الجنوبية - البرتغال – الساعة (16:00)غانا - الأوروغواي – الساعة (16:00) .الكاميرون - البرازيل – الساعة (20:00)صربيا - سويسرا – الساعة (20:00)