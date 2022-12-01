اليابان تفجّر مفاجأة مدوية وتفوز على إسبانيا


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 22:01 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انتصرت اليابان على إسبانيا 2-1 اليوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™.


وكانت المباراة مفتوحة من البداية خاصة وأنّ كل من إسبانيا واليابان امتلك فرصة في التأهل بحالة الفوز مهما كانت نتيجة المباراة الأخرى التي جمعت ألمانيا وكوستاريكا.

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وسجلت إسبانيا أولاً بفضل موراتا (11) إلا أنها لم تتمكن من التعزيز بالرغم من أفضليتها الواضحة في الشوط الأول.

ودخلت اليابان الشوط الثاني بقوة فأدرك لها البديل دوان التعادل 48 قبل أن يسجل تاناكا الهدف الثاني 54.
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وتصدرت اليابان المجموعة بست نقاط أمام إسبانيا الثانية بأربع نقاط بفارق الأهداف عن ألمانيا، فيما احتلت كوستاريكا المركز الأخير بثلاث نقاط.

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