كاس العالم 2022 : المنتخب المغربي في الدور الثاني لأول مرة منذ 36 عاما


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 18:13 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تأهل منتخب المغرب إلى الدور الثاني لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة خلال 36 عاما بفوزه 2-1 على كندا ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في ملعب الثمامة بالدوحة اليوم الخميس.
وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.


ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في نفس التوقيت دون أهداف.
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وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالميا وصاحبة المركز الثالث في نسخة 2018، المسابقة مبكرا بأربع نقاط، فيما تعرضت كندا متذيلة الترتيب لثلاث هزائم.

وكان التعادل يكفي أبناء المدرب وليد الركراكي للتأهل، وحسموا المهمة سريعا بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة عبر حكيم زياش ويوسف النصيري.
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واستقبل المغرب هدفا بالخطأ أحرزه المدافع نايف أكرد في شباك زميله الحارس ياسين بونو قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 257699

Fathi  (Austria)  |Jeudi 01 Decembre 2022 à 18h 34m |           
المعذرة ....المغرب ترشح للدور الثاني سابقا....تذكروا أهداف الخيري.....وكريمو ...الرجاء التثبت....



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  16:00 Croatie - Belgique 0-0
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