مباراة المغرب المصيرية أمام كندا بكأس العالم...سيناريوهات التأهل

تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم الخميس، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين "أسود الأطلس ومنتخب كندا، في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022.





..



.

.. ...

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرازيلي، رافائيل كلاوس (43 عاما)، صافرة هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (16:00) بتوقيت تونس.ويحتل المغرب المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف كرواتيا المتصدرة، ومن بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وكندا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط، وودعت البطولة رسميا.1- المغرب سيتأهل مباشرة في حال فوزه على كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.2- المغرب سيتأهل في حال تعادله مع كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.3- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا لكن شريطة فوز كرواتيا على بلجيكا.4- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا بفارق هدف أو هدفين، لكن شريطة تعادل بلجيكا مع كرواتيا.5- وهناك سيناريو خامس معقد، حيث سيتأهل المنتخب المغربي في حال خسارته أمام كندا بهدف وفوز بلجيكا على كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر .