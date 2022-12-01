خادشة للحياء.. الأردن يسحب رواية "ميرا" المشؤومة

وكالات - قرّرت وزارة الثقافة الأردنية سحب رواية "ميرا" للكاتب الأردني قاسم توفيق من الأسواق بعد تعرضها لانتقادات بوجود "إيحاءات جنسية" فيها.





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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن منذ جدلا وغضبا واسعين بسبب الرواية التي رأى كثيرون أنها "تخدش الحياء" و"تتضمن إيحاءات جنسية".وقال الأمين العام للوزارة بالوكالة مدير برنامج مكتبة الأسرة أحمد راشد في بيان "تقرّر سحب رواية +ميرا+ للكاتب الأردني قاسم توفيق، والصادرة عن دار نشر أردنية منذ ثلاث سنوات، وأعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة لهذا العام".واوضح أن "الرواية سُحِبت من معارض القراءة للجميع في مختلف مراكز التوزيع في المملكة نتيجة لملاحظات وردت من بعض زوار مراكز البيع".وأكد راشد أن "الوزارة بصدد إعادة تقييم الرواية للوقوف على المسوغات النقدية التي وجهت لها".وتناقل كثيرون صورا من صفحات الرواية عبر تطبيق واتساب فيها وصف لتصرفات وحركات جنسية بالتفصيل، ولأجساد عارية.وقرّر مجلس النواب الأردني بعد جلسة شهدت مداخلات نواب معترضين على الرواية، "إحالة" الرواية على لجنة التوجيه الوطني النيابية مكلّفين إياها "التحقيق وتقديم التوصيات حول ما جاء في الرواية".وقال النائب ينال فريحات في مداخلته أمام مجلس النواب "هذه الرواية أساءت للأسرة الأردنية والقيم الأخلاقية في الدولة الأردنية"، و"يجب محاسبة كل من أجاز طباعة وتداول تلك الرواية المشؤومة المسماة ميرا ومن أجاز وجودها في مشروع مكتبة الأسرة".وأضاف "في وقت تضحّي أجهزتنا الأمنية بأرواح أفرادها حتى يحموا شبابنا من المخدرات، تقوم وزارة الثقافة بعمل أخطر من خلال مخدرات ومفسدات أخلاقية تنشرها بين أبنائنا وأجيالنا".وصدر للروائي قاسم توفيق (68 عاما) أكثر من 20 كتابا بين الرواية والمجموعات القصصية، وهو حاصل على جائزة كتارا العالمية.وتجري أحداث الرواية في تسعينات القرن الماضي بين العاصمة الأردنية عمان ومدينة نوفي ساد في يوغسلافيا السابقة حين سافر الشاب الأردني رعد من أجل الدراسة ليتعرّف هناك على الممرضة ميرا.وتروي القصة علاقة حب قوية قبل أن يتزوجا وينجبا شادي ورجاء. مع اندلاع الحرب الأهلية في يوغوسلافيا في يونيو 1992، يقرّر الزوجان التوجّه إلى عمان. لكن بعد سنوات، يقدم شادي الذي كان تطوّع مع جيش صربيا ضد البوسنة، قبل انتقاله إلى منزل والديه في عمان بدوره، على طعن أمه بسكين المطبخ بعد أن سمع رجالا يصفونها بالمومس.ودعا رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأربعاء وزيرة الثقافة هيفاء النجار إلى "سحب جميع الأعمال التي لا تتوافق مع قيم المجتمع الأردني وعاداته وتقاليده، ومبادئ الأمَّة وقيمها".