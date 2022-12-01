الشرطة الأمريكية تعثر على 5 قتلى في منزل بضواحي شيكاغو

وكالات - أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على جثث 5 قتلى في منزل بإحدى ضواحي شيكاغو.





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وقالت الشرطة في بيان إنها ذهبت للتأكد من حالة امرأة بعد أن تلقت مكالمة هاتفية، وعند الوصول، لم تتمكن الشرطة من الاتصال بأي شخص في المنزل.وأضاف البيان أن رجال الشرطة قرروا اقتحام البيت، وبعد دخولهم وجدوا جثث 5 أشخاص.وأوضحت الشرطة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ما وقع مرتبط بحادث منزلي وليس عملا إجراميا، كما أنه لا يوجد خطر على حياة الناس في المنطقة التي يقع فيها البيت.