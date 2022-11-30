"الفيفا" يصدر بيانا بشأن إدخال شعار "المثليين" لملاعب مونديال قطر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، بيانا أكد فيه السماح للمشجعين بإدخال شعار ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" وأغراض أخرى إلى ملاعب مونديال قطر.





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وكان طاقم أمن الملاعب القطرية صادر في وقت سابق شعارات قوس قزح ولافتات مثل "النساء، الحياة، الحرية" ومنع دخولها الملاعب.وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان الأربعاء بعد أكثر من أسبوع من الإبلاغ عن بعض الحوادث في ملاعب كأس العالم "الفيفا على علم ببعض الحوادث التي لم يسمح فيها بدخول أغراض إلى الملاعب. تلقى الفيفا تأكيدات من السلطات (القطرية) بأنه تم الاتصال بقادة المواقع فيما يتعلق بالقواعد واللوائح المتفق عليها لكأس العالم فيفا قطر 2022".وأضاف "الفيفا": "يواصل فريق الفيفا التعاون الوثيق مع البلد المضيف لضمان التقيد الكامل باللوائح ذات الصلة والبروتوكولات المتفق عليها".وشهد الأسبوع الأول من البطولة خسارة سبعة منتخبات أوروبية، بينها إنجلترا، المعركة من أجل ارتداء شارات "حب واحد" لدعم المثليين خلال مباريات كأس العالم 2022، واشتكى بعض المشجعين من عدم السماح لهم باصطحاب شعار قوس قزح، رمز مجتمع "الميم"، داخل الملاعب القطرية.