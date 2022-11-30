ألمانيا تستعين بـ"زوجات اللاعبين" قبل المواجهة الحاسمة كوستاريكا


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 19:48 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه تم السماح لزوجات وصديقات لاعبي منتخب ألمانيا البقاء لمدة يومين في معسكر "المانشافت" قبل بدء الاستعدادات لمواجهة كوستاريكا المرتقبة.


وتواجدت صديقات وزوجات اللاعبين بمن فيهم صوفيا ويبر صديقة كاي هافرتز، وخطيبة الحارس كيفن تراب، إيزابيل جولارت، وكريستينا زوجة ماتياس جينتر في مدرجات "إستاد البيت" يوم الأحد الماضي، لمتابعة مواجهة منتخب بلادهن أمام إسبانيا التي انتهت بالتعادل التعادل بهدف لمثله.

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واستعان المنتخب الألماني بزوجات وصديقات اللاعبين لرفع الروح المعنوية في المعسكر وذلك قبل المباراة الحاسمة أمام كوستاريكا يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

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