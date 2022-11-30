استقلالية القرار الوطني بخصوص المؤسسات الوطنية بين إعادة الهيكلة أو التفويت

بقلم عادل البوغانمى





1 الإجراءات الفورية:



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2-1 *على مستوى التسيير:

2-على المدى المتوسط

دعم الراس المال الوطني:

لمعالجة الوضعية الحالية للمؤسسات العمومية وتطوير عملها بصورة تجعلها مندمجة ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على المستوى الوطني وكأداة لدفع التنمية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والبيئي نسوق بعض الحلول والمقترحات والتي ترتكز أساسا على تطوير الإطار التشريعي والقانوني والترتيبي والتنظيمي والإداري وطرق التصرف والتسيير وهيكلة المؤسسات حسب القطاعات خاصة لوجود ارتباط وثيق لهذه المؤسسات بالثروات الطبيعية للبلاد.1-1*على المستوى الاجتماعي لإرساء ثقافة العمل والبذل:- تطهير الجو الاجتماعي داخل المؤسسات حيث العديد منها تشهد توترا كبيرا وذلك ب:- دعوة النقابات الى اجتماعات على المستوى المركزي بحضور ممثل عن المكتب التنفيذي وممثل عن وزارة الاشراف للاطلاع على الإشكاليات اعداد مقترحات عملية لإرساء الثقة وتجديد حب الانتماء للمؤسسة في احداث النقلة النوعية والتحفيز على العمل مع المتابعة ضمن جلسات دورية شهريا لرفع العراقيل والصعوبات- النظر في إمكانية تغيير رؤساء المؤسسات اعتمادا على ابرام عقد برامج مفصل يتعهد بمقتضاه كل مسؤول يعين على تنفيذه ومحاسبته بالتوازي مع مجلس الإدارة للمؤسسة وتتم متابعة التنفيذ من طرف هيكل رقابي مستقل كالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لإعطاء دفع جديد وخلق جو اجتماعي سليم يدفع الى ارجاع روح البذل والانتماء الى المؤسسة- تكليف كل المؤسسات التابعة بأعداد برنامج اجتماعي لتحسين مردودية العمل وظروف العمل وذلك لخلق جو اجتماعي سليم ومتابعة تنفيذ البرنامج على 3 أشهر لتقييم النتائج.- تكليف كل المؤسسات التابعة بأعداد برنامج عملي لسنة 2023 يعتمد على:- تحسين الوضع المالي بتنمية الموارد والمداخيل عبر خطة استعجالية مدعمة بالأرقام والمؤشرات- تقرير حول تقييم الخدمات المسداة الى المواطن والتي تهم المرفق العام والحلول المقترحة- وضع منظومة مراقبة فاعلة على المستوى المركزي داخل كل وزارة اشراف تقوم بالتقييم والمراقبة واعداد تقارير دورية للنتائج المسجلة- صياغة عقد برنامج مع كافة المتدخلين يعتمد على مؤشرات لمتابعة تحقيق الالتزامات والتعهدات شهريا والقيام بالإجراءات التصحيحية- تكثيف المراقبة مع تدعيم أجهزة الرقابة الداخلية وإعادة هيكلتها داخل المؤسسات لتلعب الدور الموكول لها.- إعادة هيكلة بعض المؤسسات والتوجه نحو الاعتماد على مواردها الذاتية في إطار برنامج عملي مفصل- مراجعة الإطار التشريعي والقانوني والترتيبي بتغيير الشكل القانوني لكل المؤسسات المنتجة وخاصة الدواوين وإعطائها الصبغة التجارية وخضوعها الى المجلة التجارية في شكل شركات خفية الاسم ومراجعة تركيبة راس مالها وادراجها في البورصة مع المحافظة على مراقبة الدولة لتمكينها من مرونة في التصرف.- جرد الممتلكات وتقييمها وتحديد مساهمة هذه المؤسسات في الدخل الخام الوطني وتحديد اهداف واضحة للترفيع في هذه النسب الى مستويات اعلى ضمن خطط وبرامج واضحة وملزمة.- تقييم مدى ارتباط المؤسسات العمومية بالثروات الطبيعية وطرق التصرف فيها وتحديد استراتيجية جديدة متلائمة مع الدستور واللامركزية- مراجعة تركيبة مجالس الإدارة وتحميل المسؤولية الى الأعضاء الممثلين للدولة واعتماد شروط واضحة للتعيين ومطالبتهم بالمتابعة وتقييم مساهمتهم في المؤسسات. مع إعطاء دور للتمثيلية النقابية والمجتمع المدني في هذه المجالس وتشريكهم في اخذ القرار خاصة بالمؤسسات التي تعنى بالمرفق العام.- تفعيل دور مراقبي الحسابات ومطالبة هياكل الرقابة بمتابعة الاخلالات والنقائص ورفع تقرير مفصل سنويا الى رئاسة الحكومة حول تلافى النقائص والإجراءات المتخذة.- ادراج عنصر التصرف في الموارد البشرية وتأهيلها كنقطة قارة في مجلس الإدارة وربط المسار المهني والتأجير بالتكوين المستمر وبرامج الانتدابات ومتابعة التنفيذ والتقييم لهذا العنصر كمؤشر رئيسي ضمن اعمال المجلس.-احداث لجنة تضم الهياكل المركزية داخل الوزارة والهياكل التابعة لها المعنية بالتعاون الدولي لأعداد جرد وتقييم شامل لكافة الموارد والإمكانيات المتوفرة من التمويل الأجنبي و متابعة حسن الاستعمال و التنفيذ .-اعداد برنامج يشتمل على الدعم الفني وبرامج الاستثمار لعرضه على الممولين في إطار تدعيم قدرات المؤسسات المعنية و البحث عن التمويلات المتوفرة .التوجه نحو تحديد استراتيجية واضحة لتشريك القطاع الخاص تعتمد أساسا على- تشريك القطاع الخاص الوطني في راس مال الشركات المنتجة عن طريق البورصة او الترفيع في راس مالها مع المحافظة على صبغتها العمومية وتشجيع الشركات الوطنية الخاصة على الاندماج في هذا التوجه لمعرفتها بالواقع التونسي وخصوصياته وتشريك البنوك الوطنية في هذا المجال.- إرساء نظام معلوماتي متطور يمكن من المقارنة بين تدخل الدولة مباشرة وتشريك القطاع الخاص ومعرفة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المرفق العام وتكلفة راس المال والنجاعة والاخطار المتوقعة.- تدعيم القدرات البشرية بتكوين ورسكلة الكفاءات الوطنية على المستوى المركزي والجهوي وفى عدة مجالات مرتبطة بإعداد عقود الشراكة ومناقشتها وطرق تنفيذها ومراقبتها ومراجعتها من حيث المخاطر وكلفة التنفيذ.- احداث جهاز مستقل تعديلي يمكن من المراقبة والتدخل ان لزم الامر.- احداث الية وطنية على المستوى المركزي والجهوي لتقييم انجاز المشاريع العمومية في المجالات الحيوية كالصحة والتربية والنقل والطاقة والكهرباء والماء تعتمد على مؤشرات كمية وكيفية وتحليل الفوارق واتخاذ الإجراءات التصحيحية.