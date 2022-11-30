الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر ب”حسن تنظيم” المونديال


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 12:12 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفادت وكالة الانباء القطرية، “قنا“، بأن الملك محمد السادس، أجرى يوم أمس إتصالًا هاتفيًا مع، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.


وذكرت الوكالة، أن “حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا، من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.”

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وخلال هذا الاتصال، هنأ ملك المغرب الأمير، بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيدا بحسن التنظيم، متمنيا التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كما جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك..

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