تراجع غير مسبوق في أعداد المسيحيين في إنجلترا وويلز

وكالات - لأول مرة، بلغت نسبة مَن يصفون أنفسهم بأنهم مسيحيون في إنجلترا وويلز أقل من 50 في المئة من السكان، بحسب إحصاء أجري في عام 2021.





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فقد بلغت نسبة مَن يصفون أنفسهم بأنهم مسيحيون 46.2 في المئة، مقارنة مع نسبة 59.3 في المئة سجلت في التعداد السكاني السابق في عام 2011.وفي المقابل، ارتفعت نسبة اللادينيين إلى 37.2 في المئة من السكان، مقارنة بنسبة 25 في المئة قبل ذلك.وارتفع عدد الذين يُعرفون بأنهم مسلمون من 4.9 في المئة في 2011 إلى 6.5 في المئة العام الماضي.ويجري مكتب الإحصاء الوطني هذا التعداد السكاني كل 10 سنواتوطرح على الناس سؤال عام عن ماهية دينهم، بدلا من سؤالهم بشكل أكثر تحديدا عن معتقداتهم أو ممارساتهم الدينية، في السؤال الطوعي الذي تضمنه إحصاء عام 2001.وتقول الأستاذة ليندا وودهيد، من كينغز كوليدج لندن، إن اختيار خانة "لا دين" لا يعني عدم وجود معتقد.وتضيف: "سيكون البعض ملحدا، والكثير منهم سيكونون لا أدريين - يقولون فقط 'لا نعرف حقا'- والبعض سيكون روحانيين ويمارسون أمورا روحية".وعندما سُئل الناس بشكل منفصل عن مجموعتهم العرقية، حدد التعداد 81.7 في المئة من المقيمين في إنجلترا وويلز على أنهم من البيض.وكان عدد الأشخاص الذين حددهم التعداد على أنهم من السود، أو البريطانيين السود، أو الويلزيين السود، أو الكاريبيين، أو الأفارقة 2.5 في المئة من السكان، بزيادة من 1.8 في المئة.وتتكون الآن واحدة من كل 10 أسر في جميع أنحاء إنجلترا وويلز من أفراد من مجموعتين عرقيتين مختلفتين أو أكثر.ومدن لوتون وبرمنغهام وليستر من بين 14 منطقة في إنجلترا يعد البيض فيها الآن أقلية.