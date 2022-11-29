المنتخب الإنكليزي يتأهل إلى ثمن النهائي متصدراً للمجموعة الثانية


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 22:03 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أنجز المنتخب الإنجليزي المهمة بنجاح، وتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، بفوزه على نظيره الويلزي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء، بختام منافسات المجوعة الثانية.


وسجل ماركوس راشفورد هدفين، في الدقيقتين (50) و(51)، قبل أن يضيف فيل فودين هدفا في الدقيقة (68)، ليرفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

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ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي في الدور ثمن النهائي أمام نظيره السنغالي، الذي تأهل بصفته وصيف بطل المجموعة الأولى، بعد فوزه على المنتخب الإكوادوري (2-1).



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