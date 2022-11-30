إيران.. حزن وأفراح بعد هزيمة "تيم ملي" أمام "الشيطان الأكبر"


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 06:27 قراءة: 0 د, 30 ث
      
مشاعر متناقضة تماما شهدتها إيران ليل الثلاثاء، بعد خسارة المنتخب الإيراني أمام نظيره الأميركية بهدف دون مقابل، وهي الخسارة التي أبعدت إيران من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستضيفها قطر حاليا.


ففيما أفادت تقارير بأن طهران غرقت في صمت مطبق ليل الثلاثاء حزناً على خسارة المنتخب الوطني الإيراني في كرة القدم أمام نظيره الأميركي، في هزيمة تبخّر معها حلمهم بتكرار إنجاز 1998 حين فاز "تيم ملّي" //الفريق الوطني بالفارسي// على منتخب "الشيطان الأكبر"، أطلق محتجّون في إيران الألعاب النارية احتفالاً بخسارة العدو اللدود لبلادهم، وفق تسجيلات فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

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