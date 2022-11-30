ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 06:34 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة تستمرّ ثلاثة أيام ويلتقي خلالها خصوصاً نظيره الأميركي جو بايدن، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.


وسيمضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن قبل أن يتوجّه في اليوم الثالث والأخير من زيارته هذه إلى نيو أورلينز التي كانت يوماً ما مدينة فرنسية.

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وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها ماكرون للولايات المتّحدة والأولى له في عهد بايدن.

ويأمل الرئيس الفرنسي في أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للنزعة الحمائية الأميركية.
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وستكون هذه أول زيارة دولة تنظّمها الولايات المتّحدة في عهد بايدن.

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