بايدن يصرخ معلنا انتصار أمريكا على إيران في كأس العالم


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 06:21 قراءة: 0 د, 50 ث
      
وكالات - أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سعادة غامرة بفوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني (1-0) مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم "قطر 2022".


وظهر بايدن في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يسرع إلى المنصة خلال مؤتمر في ميشيغان، والتقط الميكروفون، في حماسة زائدة، صارخاً في الحشد: "الولايات المتحدة هدف وإيران صفر، المباراة انتهت!".

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وأضاف: "كانت مباراة عظيمة. لقد تحدثت مع اللاعبين والمدرب وأخبرتهم بأنهم يمكنهم فعل ذلك، وفعلوها. الله يحبهم".

وانتزع منتخب "العم سام" بطاقة العبور إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من نظيره الإيراني، إثر فوزه عليه بهدف وحيد أحرزه مهاجمه كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
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واحتل المنتخب الأمريكي المركز الثاني في المجموعة الثانية (B) برصيد 5 نقاط، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، رفقة منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وضرب منتخب "العم سام" موعدا في دور الـ16 للبطولة مع نظيره الهولندي، بطل المجموعة الأولى.


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