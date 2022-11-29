بقيادة ستيفاني فرابار.. طاقم تحكيم نسائي لأول مرة في كأس العالم بين ألمانيا وكوستاريكا


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 20:46 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تدير الفرنسي ستيفاني فرابار قيادة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا تحكيميا كأول محكمة ساحة في تاريخ كأس العالم.


ويتكون طاقم التحكيم من ثلاثي السيدات، ستيفاني فرابار محكمة ساحة، والبرازيلية نيوزا باك مساعد أول، والمكسيكية كارين دياز مساعد ثان.

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ستيفاني فرابار كانت أول سيدة تدير السوبر الأوروبي تحكيميا وكان ذلك في 2019 بين ليفربول وتشيلسي.

ويلعب منتخب ألمانيا أمام كوستاريكا في ختام مباريات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2022 في قطر.
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ويملك منتخب ألمانيا نقطة واحدة بينما كوستاريكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وينفرد منتخب إسبانيا بالصدارة برصيد 4 نقاط بينما اليابان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ستيفاني تبلغ من العمر 38 عاما لكنها ليست أول سيدة تدير مباراة للرجال في المسابقات الأوروبية، إذ أدارت السويدية نيكول بيتيجنات مباريات ضمن مباريات كأس الاتحاد الأوروبي بين 2004 و2009.

فرابار أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والتي أقيمت في ليون الفرنسية، وكذلك نصف نهائي يورو السيدات 2017، ونهائي يورو تحت 19 عاما عام 2012.

فرابار أصبحت أول محكمة تدير مباراة في الدوري الفرنسي بين إميان وستراسبورج وستكون ضمن الحُكام الرئيسيين في الموسم المقبل.

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