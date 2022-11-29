وزير الخارجية الأمريكي يبدي ثقته بمنتخب بلاده قبل مواجهة إيران


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 18:22 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على هزيمة منتخب إيران في مونديال قطر 2022.


وبعد 24 عاما من المواجهة الأولى بينهما في مونديال فرنسا 1998، تلتقي إيران والولايات المتحدة مجددا في مونديال قطر 2022 اليوم الثلاثاء على إستاد الثمامة في العاصمة الدوحة، لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، في نزال مشحون سياسيا وحاسم لبلوغ الأدوار الإقصائية.

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وفي رده عن سؤال في المؤتمر الصحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، قال بلينكن أنه على ثقة من قدرة منتخب بلاده على هزيمة منتخب إيران.

وتبدو الحسابات بسيطة. فوز أي من الفريقين يضمن له مكانا في الدور الثاني، بينما الهزيمة تعني الإقصاء.
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وستتأهل إيران أيضا في حال تعادلها مع الولايات المتحدة، لكن شريطة خسارة ويلز أمام إنجلترا في المباراة الثانية من نفس المجموعة.

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