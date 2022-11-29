السنغال تنتزع بطاقة العبور إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 18:17 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انتزع المنتخب السنغالي بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من نظيره الإكوادوري، بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في قطر.


وسجل المهاجم السنغالي إسماعيلا سار هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

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ورد لاعب خط الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو بهدف التعادل عند الدقيقة 68.

ولكن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي وضع منتخب بلاده في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة 70 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
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واحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني في المجموعة الأولى (A) برصيد 6 نقاط، وبلغ دور الـ16 لمونديال قطر 2022، رفقة منتخب هولندا، متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

بينما اكتفى منتخب الإكوادور بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وودع نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، رفقة منتخب قطر، صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط.


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