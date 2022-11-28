بالتفصيل.. هذه فرص العرب ببلوغ دور الـ16 في المونديال

تتمسك 3 منتخبات عربية، بفرص التأهل لدور الـ16 من مونديال 2022، بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات، فما هي فرص كل منهم بالتفصيل؟





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قطر

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تونس

السعودية

المغرب

المنتخب القطري هو المنتخب العربي الوحيد الذي ودع المونديال، بينما يتمسك المنتخب التونسي بأمل "ضئيل"، بينما تبدو الفرصة مواتية لكل من السعودية والمغرب بالتأهل للدور المقبل.كيف يستطيع كل من المنتخبات العربية العبور من دور المجموعات في المباراة الأخيرة؟ودعت المونديال ولا فرصة لها بالتأهل لدور الـ16.تتأهل تونس لدور الـ16 في حال الانتصار على فرنسا، وتعادل أستراليا والدنمارك.تتأهل تونس لدور الـ16 في حال الانتصار على فرنسا، وانتصار الدنمارك على أستراليا، بشرط أن يكون انتصار تونس أكبر من انتصار الدنمارك من ناحية فارق الأهداف.تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال الانتصار على المكسيك.تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال التعادل مع المكسيك، وانتصار بولندا على الأرجنتين.تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال التعادل مع المكسيك، وانتصار الأرجنتين على بولندا بفارق 4 أهداف.يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الانتصار على كندا.يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال التعادل مع كندا.يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الخسارة من كندا بأي نتيجة، وانتصار كرواتيا على بلجيكا.يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الخسارة من كندا بفارق أقل من 3 أهداف، وتعادل كرواتيا وبلجيكا.يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الخسارة من كندا بنتيجة، وانتصار بلجيكا على كرواتيا، بشرط أن تكون نتيجة المغرب "أفضل" من نتيجة كرواتيا من ناحية الأهداف.