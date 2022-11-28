غانا تهزم كوريا الجنوبية وتحافظ على فرصها في بلوغ دور الـ 16 في المونديال


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 16:22 قراءة: 0 د, 39 ث
      
حقق المنتخب الغاني أول انتصاراته ببطولة كأس العالم لكرة القدم، لدى تغلبه على نظيره الكوري الجنوبي 3 /2، في اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.


حيث تقدم المنتخب الغاني عن طريق محمد ساليسو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 34، لكن المنتخب الكوري الجنوبي نجح في العودة للمباراة وتسجيل هدفين عن طريق تشو جوي سانج في الدقيقتين 58 و61.

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وفي الدقيقة 68 سجل المنتخب الغاني هدف الفوز عن طريق محمد قدوس، ليضمن النقاط الثلاث التي وضعته في المركز الثاني مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة البرتغال وأوروجواي في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وسيواجه المنتخب الغاني نظيره منتخب أوروجواي في الجولة الثالثة بالمجموعة، فيما يلعب المنتخب الكوري الجنوبي أمام نظيره البرتغالي في الجولة ذاتها يوم الجمعة المقبل.

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