ليفاندوفسكي يحتفي بمشجع خلع قميص السعودية ليحتفل بفوز بولندا


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 08:33 قراءة: 0 د, 54 ث
      
احتفى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم منتخب بولندا، بمشجع أثار تصرفه اهتماما واسعا خلال فوز بولندا أمام السعودية 2-0 ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.


وأهدى مهاجم منتخب بولندا ونادي برشلونة، قميصا بتوقيعه إلى المشجع الذي استبدل قميص المنتخب السعودي بقميص يحمل في ظهره اسم ليفاندوفسكي، عندما سجل الأخير هدفا في فوز بلاده السبت.

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ونشر المشجع، الذي لم يذكر اسمه، فيديو يظهر فيه وهو يستبدل قميص السعودية بقميص بولندا، قبل أن يبدأ في الرقص والاحتفال .

وتخطى الفيديو حاجز الـ6 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة على نشره في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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وكرر المشجع رقصه بنفس الطريقة عند مقابلة ليفاندوفسكي، وبدا سعيدا أمام مهاجم برشلونة قبل أن يعانقه وينال القميص الموقّع من هداف بايرن ميونيخ السابق.

وفيما ذكرت العديد من الصحف الأوروبية أن المشجع سعودي الجنسية، فإن مغردين سعوديين نفوا ذلك، وأكدوا أنه ينتمي لإحدى دول شرق آسيا.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في المونديال ليهدي بولندا فوزا ثمينا على السعودية في المجموعة الثالثة.

وتحتاج بولندا للتعادل في ختام دور المجموعات مع الأرجنتين الأربعاء القادم لضمان التأهل للدور الثاني.





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