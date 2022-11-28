مدافع "المانشافت" روديغر: علينا الحذر من كوستاريكا


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 06:23 قراءة: 0 د, 41 ث
      
عبر أنطونيو روديغر، مدافع منتخب ألمانيا، عن رضاه على التعادل أمام إسبانيا 1-1 مشيرا إلى قدرة الفريق على تقديم أداء أفضل.


وفي مؤتمر صحفي، شدّد روديغر على ضرورة الحذر من كوستاريكا في المباراة المقبلة التي تحتاج بها ألمانيا للفوز، مذكرا بالمفاجآت الكثيرة التي حدثت في البطولة.

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وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة بأربع نقاط وتحتاج فقط إلى التعادل مع اليابان في مباراتها الأخيرة لتضمن التأهل للدور التالي، بينما سيضمن فوز المنتخب الإسباني تأهله في صدارة المجموعة.

وتتذيل ألمانيا، التي خسرت 1-2 أمام اليابان في مباراتها الأولى، الترتيب بنقطة واحدة.
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ويحتاج "المانشافت" إلى الفوز على كوستاريكا، الخميس، وانتظار خسارة اليابان، وإذا تعادلت اليابان فإن الأمر سيعتمد على فارق الأهداف.

بدوره قال المدير الفني لمنتخب ألمانيا هانز فليك، إن التعادل الذي حققه فريقه أمام إسبانيا في كأس العالم، الأحد، قد يكون الشرارة التي يحتاجها للتأهل لمراحل خروج المغلوب وتغيير دفة الأمور في البطولة.

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