أردوغان: تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا لها حق التصرف في مناطق حددتها خارج حدودها لحماية أمنها، و"لا يمكن لأحد أن يمنعها من استخدام هذا الحق" في اشارة للعراق وسوريا.





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وخلال كلمة في تجمع جماهيري لحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" في مدينة اسطنبول، أوضح أردوغان قائلا: "حتى الآن، بالعملية الأخيرة "المخلب-القفل" تم تحييد 480 عنصر إرهابي حتى الآن".وأضاف أردوغان: "سقط منا شهداء، وندعوا أن يكون شهدائنا في الجنة إلى جانب الأنبياء..بمعتقداتنا، الشهداء لا يموتون، وكل من يحاول المساس ببلادنا دفع ويدفع الثمن غاليا".واستطرد: "من المنظمات الإرهابية وصولا إلى وسائل الإعلام العالمية، تم تحريكها كلّها ضد تركيا الآن قبيل الانتخابات التركية عام 2023".وتابع: "تركيا لها الحَقّ بالتصرف لمحاربة الإرهاب، في كل المناطق التي حددتها داخل وخارج حدودها، من أجل حماية أمنها، ولا يمكن لأحد أن يمنعها من استخدام هذا الحق".وأكمل الرئيس التركي: "الآن هناك واجب على كل فرد منا لمستقبل أمتنا، وإن لم نقم جميعا بواجباتنا فإن المستقبل لن يكون جيدا، وهذا لا يليق بنا، بل يليق بنا أن نترك لأحفادنا المفاخر التي تركها لنا أجدادنا".