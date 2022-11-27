هل غيرنا ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا !!!

مرتجى محجوب
إطلاقاً لا و ألف لا ،
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بغض النظر عن مسؤولية الرؤساء و الحكومات المتعاقبين على حكم تونس منذ الاستقلال ، فهل نقوم نحن كمواطنين و مواطنات بواجباتنا تجاه وطننا على مر السنين !
فالوطنية الحقة هي فعل عملي و ليست مجرد شعارات أو حماس مناسباتي سرعان ما يتلاشى لتعود حليمة لعاداتها القديمة .
هل يبذل غالبية موظفي القطاع العام و الوظيفة العمومية ما يكفي من مجهودات مهنية بكل ضمير و تفان و شفافية !
هل يبادر التونسي بالتصريح التلقائي و الصحيح لمداخيله لدى مصالح الضرائب !
هل يحترم غالبية التونسيين القوانين في شتى القطاعات و المجالات أم "عينك ميزانك" و اذا غاب الحارس "تأكل بعضها" ، و لكم في طريقة سياقة غالبيتنا المتعجرفة و المتهورة أكبر دليل !
هل يمتنع غالبيتنا عن القاء الفضلات في الشارع و في كل مكان و زمان !
هل يمتنع التونسي عن التفوه بالكلام البذيء و المؤذي كذلك في كل مكان و زمان !
هل يطالع غالبية التونسيين الكتب و الصحف و المجلات و سائر المراجع العلمية و الفكرية أم " خدمةأو بطالة قهوة ،شيشة و دخان "!
الحقيقة ، أن عديد الأشياء الأخرى أعتبر أننا كشعب تونسي مخلين تجاهها و تستوجب وعيا بتداركها في أقرب الأجال حتى نستطيع فيما بعد أن نحمل الحكومات مسؤولياتها كاملة و بلا مهادنة و لا نقصان .
"قوم بواجبك ثم طالب بحقوقك "و الا فستسلط عليك حكومات تشبهك تماما .
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