هل غيرنا ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا !!!


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 16:49 قراءة: 1 د, 7 ث
      
مرتجى محجوب


إطلاقاً لا و ألف لا ،

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بغض النظر عن مسؤولية الرؤساء و الحكومات المتعاقبين على حكم تونس منذ الاستقلال ، فهل نقوم نحن كمواطنين و مواطنات بواجباتنا تجاه وطننا على مر السنين !

فالوطنية الحقة هي فعل عملي و ليست مجرد شعارات أو حماس مناسباتي سرعان ما يتلاشى لتعود حليمة لعاداتها القديمة .
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هل يبذل غالبية موظفي القطاع العام و الوظيفة العمومية ما يكفي من مجهودات مهنية بكل ضمير و تفان و شفافية !
هل يبادر التونسي بالتصريح التلقائي و الصحيح لمداخيله لدى مصالح الضرائب !
هل يحترم غالبية التونسيين القوانين في شتى القطاعات و المجالات أم "عينك ميزانك" و اذا غاب الحارس "تأكل بعضها" ، و لكم في طريقة سياقة غالبيتنا المتعجرفة و المتهورة أكبر دليل !

هل يمتنع غالبيتنا عن القاء الفضلات في الشارع و في كل مكان و زمان !

هل يمتنع التونسي عن التفوه بالكلام البذيء و المؤذي كذلك في كل مكان و زمان !

هل يطالع غالبية التونسيين الكتب و الصحف و المجلات و سائر المراجع العلمية و الفكرية أم " خدمةأو بطالة قهوة ،شيشة و دخان "!

الحقيقة ، أن عديد الأشياء الأخرى أعتبر أننا كشعب تونسي مخلين تجاهها و تستوجب وعيا بتداركها في أقرب الأجال حتى نستطيع فيما بعد أن نحمل الحكومات مسؤولياتها كاملة و بلا مهادنة و لا نقصان .

"قوم بواجبك ثم طالب بحقوقك "و الا فستسلط عليك حكومات تشبهك تماما .


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