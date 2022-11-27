المغرب تصعق بلجيكا بثنائية تاريخية وتنتزع صدارة المجموعة في كأس العالم 2022


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 15:59 قراءة: 0 د, 29 ث
      
نجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز الأول له في كأس العالم 2022 بقطر، على نظيره المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالمونديال.


وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب عبد الحميد صابيري في الدقيقة 73، فيما عزز زكريا أبوخلال أهداف المغرب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وبفوز المنتخب المغربي اليوم يرتفع رصيده إلى النقطة الرابعة متصدراً المجموعة الخامسة مؤقتاً، ليرفع أسهمه في الصعود إلى دور الـ16 من مونديال قطر.

وعلى الصعيد الأخر تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثاني مؤقتاً لحين انتهاء مباراة كرواتيا وكندا.
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