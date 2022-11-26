مونديال 2022.. فرنسا أول المتأهلين إلى الدور الثاني

أحرز كيليان مبابي هدفين ليصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى دور الستة عشر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الدنمارك في مباراة قوية اليوم السبت.





..



.

.. ...

وبعد شوط أول بلا أهداف، شهد سيطرة من جانب حامل اللقب دون أن يهز الشباك، أرسل تيو هرنانديز كرة عرضية منخفضة قابلها مبابي بتسديدة اصطدمت بأندرياس كريستنسن وأبدلت اتجاهها إلى الشباك في الدقيقة 61.وأدركت الدنمرك التعادل بعد سبع دقائق عن طريق كريستنسن بضربة رأس قوية من مدى قريب في شباك الحارس هوجو لوريس.وحسم مبابي النتيجة لصالح فرنسا في الدقيقة 86 بعد أن قابل تمريرة عرضية من أنطوان جريزمان ليسجل من مدى قريب باستخدام فخذه.وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا التي فازت 1-صفر على منتخب تونس اليوم السبت، بينما تملك الدنمرك وتونس نقطة واحدة.وتلعب الدنمرك ضد أستراليا يوم الأربعاء، بينما تلتقي تونس مع فرنسا.