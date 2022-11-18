مصر.. أحكام بحبس طليق الفنانة هالة صدقي بعد هروبه لأمريكا

وكالات - كشف محامي الفنانة المصرية هالة صدقي كواليس طلاقها من زوجها الهارب سامح سامي في أمريكا بعد الحكم بكل القضايا المتبادلة لصالح الفنانة هالة صدقي.





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وأوضح الشريف أن الفنانة هالة صدقي حصلت على أحكام بحبس طليقها سامح سامي بعد الطلاق منه بشكل نهائي، وهو الآن هارب في الولايات المتحدة الأمريكية.وكانت بداية الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي بعد مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما، ووصلت إلى طريق مسدود، وأكد الزوج أن هالة صدقي استأجرت بويضات لـ الإنجاب مما أدى إلى قيامها بمقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها، وخلال أزمتها مع زوجها تعرض والد زوجها لوعكة صحية قامت على إثرها الفنانة هالة صدقي بالوقوف بجانبه، ومساندته، خاصة في ظل سفر زوجها بالخارج فتوجه لها بالشكر.وفي وقت سابق عاقبت محكمة الأسرة بـ قصر النيل سامح سامي زكريا، زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم، والتي تقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني، وكانت الفنانة هالة صدقي أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها زوجها سامح سامي بدفع مصاريف الدراسة، وامتنع الأخير عن دفعها.