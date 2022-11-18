أعضاء في الكونغرس يدعون للتحقيق في أنشطة ماسك على رأس "تويتر"

وكالات - دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الإدارة الأمريكية للتحقيق في أنشطة إيلون ماسك في منصب مدير شركة "تويتر".





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ووجه 7 أعضاء في المجلس رسالة بهذا الصدد إلى رئيسة لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية لينا خان.وجاء في الرسالة، التي نشرها السيناتور ريتشارد بلومنتال على موقعه أن شركة "تويتر" التي تمتلك أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تهمل سلامة مستخدميه بشكل متعمد وخطير"، وأن المشرعين يطلبون التحقيق في أي انتهاكات محتملة للقوانين الأمريكية لحماية حقوق المستهلك.وقال المشرعون إن إيلون ماسك اتخذ في الأيام الأخيرة "عددا من القرارات المثيرة للقلق التي تقوض نزاهة وسلامة الموقع"، مشيرين إلى أنه دشن بعض الخدمات التي "يمكن استغلالها للاحتيال".وحسب المشرعين، فإن التغيرات التي اعتمدها ماسك "تعرض المستخدمين للخطر وقد تمثل انتهاكا للاتفاق مع لجنة التجارة الفدرالية".ودعا أعضاء مجلس الشيوخ اللجنة إلى اتخاذ إجراءات تجاه أي انتهاك، بما في ذلك فرض الغرامات ومحاسبة إدارة "تويتر".